Uyuşturucu satıcılarının evlerinden çıkanlar şoke etti | Video

Konya’da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ile avcı bıçağı, pala gibi kesici aletler ele geçirildi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucu Özel Harekat polislerinin de katıldığı 185 personelle 11 farklı adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Merkez Karatay ilçesi Şems Tebriz-i Mahallesi ve civar mahallelerde yapılan baskınlarda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 63 gram sentetik bonzai, 30 gram eroin, 259 adet sentetik ecza hap maddesi, 3 adet ruhsatsız silah, 2 adet kurusıkı Silah, 6 adet tüfek, 33 adet fişek, 3 adet kama bıçak, 1 adet çalıntı dizüstü bilgisayar ve 3 bin 225 TL suç unsuru para ele geçirilerek el konuldu. 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli 'uyuşturucu madde ticareti yapmak/nakletmek' suçlarından adliyeye sevk edildi.