Uyuşturucu satışından 10 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, uyurken yakalandı | Video
Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan zanlıyı kıskıvrak yakaladı.
Yapılan çalışmada ekipler, 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan zanlı S.Ç.'yi Kestel ilçesinde bir evde yakalayarak gözaltına alıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.
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