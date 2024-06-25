Video Yaşam Uyuşturucu sevkiyatı yapan sürücü: "50 bin TL alacaktım, arkadaşım teklif edip kanıma girdi" | Video
Uyuşturucu sevkiyatı yapan sürücü:

Uyuşturucu sevkiyatı yapan sürücü: "50 bin TL alacaktım, arkadaşım teklif edip kanıma girdi" | Video

25.06.2024 | 10:13

Adana'da narkotik polisleri kamyonetin kasasına yapılan zuladan 8 kilo esrar ele geçirdi. Olayla ilgili yakalanan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mesut K.'nın kullandığı kamyonette yüklü miktarda uyuşturucu madde taşıdığı bilgisine ulaştı. Ekipleri söz konusu kamyoneti D-400 karayolunda takip edip durdurdu.

Araçtan indirilen sürücü Mesut K. gözaltına alındı. Dedektör köpeği kamyonette yaptığı aramada, aracın arka kasa kısmına tepki verdi. Bunun üzerine polis ekipleri kasadaki zulayı tespit ederek içerisinde 13 pakette toplam 7 kilo esrar ile 2 pakette 1 kilo toz esrar olmak üzere toplamda 8 kilo esrar ele geçirdi.

Şüpheli Mesut K. emniyetteki ifadesinde, "Bir arkadaşım bana Diyarbakır'da esrar var getirirsen karşılığında sana 50 bin TL vereceğim dedi. Bende kabul ettim gittim esrarları aldım. Gelirken yakalandım, arkadaşım teklif etmese kabul etmezdim kanıma girdi" öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beykoz’da İETT otobüsünden dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi | Video 01:09
Beykoz'da İETT otobüsünden dumanlar yükseldi, yolcular tahliye edildi | Video 25.06.2024 | 16:38
Otoparkta drift atan sürücüye 32 bin TL ceza | Video 00:50
Otoparkta drift atan sürücüye 32 bin TL ceza | Video 25.06.2024 | 14:41
Otobüsün kapısını açık bıraktığı için kadının ölümüne neden olan sürücüden inanılmaz savunma | Video 02:24
Otobüsün kapısını açık bıraktığı için kadının ölümüne neden olan sürücüden inanılmaz savunma | Video 25.06.2024 | 14:45
15 kişinin öldüğü yangın gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 02:06
15 kişinin öldüğü yangın gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı | Video 25.06.2024 | 14:41
Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan yargılandığı davada tahliye kararı | Video 01:26
Dilan, Engin ve Sezgin Polat’ın ‘azmettirme’ suçundan yargılandığı davada tahliye kararı | Video 25.06.2024 | 14:41
Ensesine yumrukla vurulan hamal, hayatını kaybetti | Video 01:12
Ensesine yumrukla vurulan hamal, hayatını kaybetti | Video 25.06.2024 | 12:22
Drift atan aracın çarpmasıyla böyle savruldu | Video 00:25
Drift atan aracın çarpmasıyla böyle savruldu | Video 25.06.2024 | 12:22
Bolu’da gülümseten olay: Ormanda ayıları gören vatandaş ilginç sesler çıkararak ayılara seslendi | Video 01:55
Bolu'da gülümseten olay: Ormanda ayıları gören vatandaş ilginç sesler çıkararak ayılara seslendi | Video 25.06.2024 | 12:22
Beykoz’da cinayet anı kamerada: Husumetlisine pusu kurup öldürdü | Video 00:39
Beykoz’da cinayet anı kamerada: Husumetlisine pusu kurup öldürdü | Video 25.06.2024 | 12:22
Depremin korkunç sesi güvenlik kamerasında | Video 00:47
Depremin korkunç sesi güvenlik kamerasında | Video 25.06.2024 | 12:22
Antalya Adliyesi önünde hareketli dakikalar! Yaşlı adam elinde tüfekle adliyeye geldi | Video 02:21
Antalya Adliyesi önünde hareketli dakikalar! Yaşlı adam elinde tüfekle adliyeye geldi | Video 25.06.2024 | 11:17
Uyuşturucu sevkiyatı yapan sürücü: 50 bin TL alacaktım, arkadaşım teklif edip kanıma girdi | Video 00:47
Uyuşturucu sevkiyatı yapan sürücü: "50 bin TL alacaktım, arkadaşım teklif edip kanıma girdi" | Video 25.06.2024 | 10:13
Ceza puanı dolan hafriyat kamyon şoförünün polisten ölümüne kaçışı kamerada | Video 06:24
Ceza puanı dolan hafriyat kamyon şoförünün polisten ölümüne kaçışı kamerada | Video 25.06.2024 | 10:13
Mersin’de dehşete düşüren görüntü! 2 torunuyla motosikletteki adamı kafasından vurdular | Video 00:21
Mersin'de dehşete düşüren görüntü! 2 torunuyla motosikletteki adamı kafasından vurdular | Video 25.06.2024 | 08:42
Manisa’da 4,8 büyüklüğünde deprem | Video 00:48
Manisa’da 4,8 büyüklüğünde deprem | Video 25.06.2024 | 08:42
Kalkan-24 denetimlerinde 1456 düzensiz göçmen yakalandı | Video 01:33
Kalkan-24 denetimlerinde 1456 düzensiz göçmen yakalandı | Video 25.06.2024 | 08:47
Kocaeli’de masaj salonunda korkutan yangın | Video 02:15
Kocaeli’de masaj salonunda korkutan yangın | Video 24.06.2024 | 16:22
Uzun süre havada kalabiliyor... Marmara Denizi açıklarında uçan balık yakalandı | Video 03:40
Uzun süre havada kalabiliyor... Marmara Denizi açıklarında uçan balık yakalandı | Video 24.06.2024 | 15:10
Lunaparkta faciadan dönüldü: Bindiği adrenalin salıncağından düşmekten son anda böyle kurtuldu | Video 00:59
Lunaparkta faciadan dönüldü: Bindiği adrenalin salıncağından düşmekten son anda böyle kurtuldu | Video 24.06.2024 | 15:04
Bir ay içerisinde 14 adet el bombasının bulunduğu plaj giriş çıkışa kapatıldı | Video 02:43
Bir ay içerisinde 14 adet el bombasının bulunduğu plaj giriş çıkışa kapatıldı | Video 24.06.2024 | 14:46

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA