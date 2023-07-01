Uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi: 42 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video
İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki arama noktasında, il dışından İzmir'e uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir otomobilde yapılan aramada, 18 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelinin İstanbul'daki evinde yapılan aramada ise 24 kilo daha metamfetamin ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen zehir taciri tutuklandı.
OPERASYON İSTANBUL'A SIÇRADI, TOPLAM 42 KİLO ZEHİR ELE GEÇİRİLDİ
Olayla ilgili araç sürücüsü E.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öğrenilen şüphelinin İstanbul'daki evinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan aramada ise, 24 kilo metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ve 72 tabanca fişeği ele geçirildi. Söz konusu operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan toplam 42 kilogram metamfetamin maddesi ele geçilmiş oldu.
Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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