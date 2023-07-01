Video Yaşam Uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi: 42 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video
Uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi: 42 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video

Uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi: 42 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video

01.07.2023 | 15:44

İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki arama noktasında, il dışından İzmir'e uyuşturucu madde sevkiyatı yapan bir otomobilde yapılan aramada, 18 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüphelinin İstanbul'daki evinde yapılan aramada ise 24 kilo daha metamfetamin ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen zehir taciri tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir dışından İzmir'e yüklü miktarda uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Plakası ve yeri belirlenen araç, Kemalpaşa ilçesi Akalan gişelerinde durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta yapılan aramada, otomobilin bagaj kısmında bulunan koliler içerisinde 18 kilo metamfetamin maddesi, 1 ruhsatsız tabanca ve 8 fişek ele geçirildi.

OPERASYON İSTANBUL'A SIÇRADI, TOPLAM 42 KİLO ZEHİR ELE GEÇİRİLDİ
Olayla ilgili araç sürücüsü E.K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uyuşturucu sevkiyatı yaptığı öğrenilen şüphelinin İstanbul'daki evinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan aramada ise, 24 kilo metamfetamin maddesi, 1 hassas terazi ve 72 tabanca fişeği ele geçirildi. Söz konusu operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan toplam 42 kilogram metamfetamin maddesi ele geçilmiş oldu.

Emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen E.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi: 42 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 00:45
Uyuşturucu sevkiyatına polis darbesi: 42 kilo metamfetamin ele geçirildi | Video 01.07.2023 | 15:44
Kurban Bayramı’nı İstanbul’da geçirenler Belgrad Ormanı’na akın etti | Video 03:45
Kurban Bayramı'nı İstanbul'da geçirenler Belgrad Ormanı'na akın etti | Video 01.07.2023 | 15:28
Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca ekiplerin bayramını kutladı | Video 01:38
Pişkin hırsız suçüstü yakalanınca ekiplerin bayramını kutladı | Video 01.07.2023 | 15:21
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Nehir son yolculuğuna uğurlandı | Video 08:14
Motosiklet kazasında hayatını kaybeden Nehir son yolculuğuna uğurlandı | Video 01.07.2023 | 15:13
Kurban eti bekleyenlere donmuş et veren kasap sahipleri adliyeye sevk edildi | Video 06:04
Kurban eti bekleyenlere donmuş et veren kasap sahipleri adliyeye sevk edildi | Video 01.07.2023 | 14:39
Elazığ’da otomobil takla atarak şarampole uçtu: 6 yaralı | Video 01:18
Elazığ’da otomobil takla atarak şarampole uçtu: 6 yaralı | Video 01.07.2023 | 14:45
İstanbul Havalimanı’nda dönüş yoğunluğu başladı | Video 05:06
İstanbul Havalimanı'nda dönüş yoğunluğu başladı | Video 01.07.2023 | 14:34
Trabzon’da öldürdüğü taksicinin cesedini dereye atıp kaçmış! | Video 05:11
Trabzon'da öldürdüğü taksicinin cesedini dereye atıp kaçmış! | Video 01.07.2023 | 13:40
Bıçaklı kavgada 3 çocuk babası öldürüldü | Video 00:51
Bıçaklı kavgada 3 çocuk babası öldürüldü | Video 01.07.2023 | 14:31
Hindistan’dan geldi, Diyarbakır’da dünyaevine girdi | Video 02:27
Hindistan’dan geldi, Diyarbakır’da dünyaevine girdi | Video 01.07.2023 | 13:38
Aşırı hız yapan lüks araç aydınlatma direğine böyle çarptı | Video 02:23
Aşırı hız yapan lüks araç aydınlatma direğine böyle çarptı | Video 01.07.2023 | 13:34
Çocukların baraj suyuna tehlikeli atlayışı yürekleri ağza getirdi | Video 00:27
Çocukların baraj suyuna tehlikeli atlayışı yürekleri ağza getirdi | Video 01.07.2023 | 13:34
Çocukların bayram sevinci kazayla sonuçlandı: 3 çocuk yaralandı | Video 00:39
Çocukların bayram sevinci kazayla sonuçlandı: 3 çocuk yaralandı | Video 01.07.2023 | 11:13
TEM Otoyolu Bolu geçişinde 18 araç zincirleme kazaya karıştı: 10 yaralı | Video 01:18
TEM Otoyolu Bolu geçişinde 18 araç zincirleme kazaya karıştı: 10 yaralı | Video 01.07.2023 | 11:06
Samsun’da 5 gündür kayıp pastane sahibi aracında ölü bulundu | Video 01:53
Samsun'da 5 gündür kayıp pastane sahibi aracında ölü bulundu | Video 01.07.2023 | 09:48
İzmir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 00:59
İzmir’de 4 kişinin hayatını kaybettiği kaza kamerada | Video 01.07.2023 | 09:47
Samsun’da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 01:11
Samsun'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı | Video 01.07.2023 | 09:46
İzmir’de bayram dönüşünde feci kaza: 4 ölü, 21 yaralı | Video 00:29
İzmir'de bayram dönüşünde feci kaza: 4 ölü, 21 yaralı | Video 01.07.2023 | 08:44
Beşiktaş İskelesi’nde silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 01:43
Beşiktaş İskelesi'nde silahlı saldırı: 1 yaralı | Video 01.07.2023 | 08:43
Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı | Video 01:43
Düzce’de iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 11 yaralı | Video 01.07.2023 | 08:43

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA