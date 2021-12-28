Uyuşturucu taciri 2 şahıs operasyonla yakalandı | Video

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro ekipleri tarafından yapılan çalışmalarla, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yakalandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapıldığı tespit edilen bir ikamete operasyon yapıldı. İkamette yapılan aramalarda 104 gram sentetik kannabinoit (bonzai) maddesi, 89 gram metemfetamin maddesi, 9 adet uyuşturucu hap, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet uyuşturucu paketlemesinde kullanılan aliminyum rulo folyo bulundu.
Bulunan materyallere el konulurken, ikamette bulunan S.K. ve İ.G. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.