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Uyuşturucu taciri nefes kesen kovalamacayla böyle yakalandı | Video

Uyuşturucu taciri nefes kesen kovalamacayla böyle yakalandı | Video

02.05.2023 | 13:59

Sakarya'da polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ekiplerin bir uyuşturucu tacirini yakaladığı anlar ise adeta nefes kesti.

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Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir genelinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik operasyonlar sürüyor. Bu çerçevede, ekiplerce gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 10 kilo 732 gram sentetik uyuşturucu, 477 gram metamfetamin, 5 ruhsatsız tabanca ve 92 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanarak, cezaevine gönderilirken ekiplerin bir uyuşturucu tacirini yakaladığı anlar ise adeta nefes kesti.

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