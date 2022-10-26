Video Yaşam Uyuşturucu taciri saklandığı bazanın altında böyle yakalandı | Video
Uyuşturucu taciri saklandığı bazanın altında böyle yakalandı | Video

Uyuşturucu taciri saklandığı bazanın altında böyle yakalandı | Video

26.10.2022 | 15:04

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uyuşturucu taciri saklandığı bazanın altında böyle yakalandı | Video 00:34
Uyuşturucu taciri saklandığı bazanın altında böyle yakalandı | Video 26.10.2022 | 15:04
Mor Işık Çetesi! İstanbul’da yakalandılar | Video 02:31
Mor Işık Çetesi! İstanbul’da yakalandılar | Video 26.10.2022 | 15:01
İstanbul’da eş zamanlı operasyon! Gaybubet Evleri’nde yakalandılar | Video 00:46
İstanbul’da eş zamanlı operasyon! Gaybubet Evleri’nde yakalandılar | Video 26.10.2022 | 14:58
Makasçı magandaya 10 bin lira ceza | Video 00:36
Makasçı magandaya 10 bin lira ceza | Video 26.10.2022 | 14:55
Konya’da 17 kişinin yaralandığı öğrenci servisi kazasında görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:38
Konya'da 17 kişinin yaralandığı öğrenci servisi kazasında görüntüleri ortaya çıktı | Video 26.10.2022 | 13:07
Almanya’da sağlık skandalı! Türkiye’de ameliyat oldu diye tedavi etmiyorlar | Video 04:16
Almanya'da sağlık skandalı! Türkiye’de ameliyat oldu diye tedavi etmiyorlar | Video 26.10.2022 | 12:31
Sakatım diyerek dilenen şahıs sulama kanalından koşarak çıktı | Video 00:17
Sakatım diyerek dilenen şahıs sulama kanalından koşarak çıktı | Video 26.10.2022 | 12:26
Fazladan 60 Bin TL veren kuyumcu parasına kavuştu | Video 04:47
Fazladan 60 Bin TL veren kuyumcu parasına kavuştu | Video 26.10.2022 | 12:12
Husumetlisini öldürüp kaza süsü verdi, acılı aileyi teselli ederken böyle görüntülendi | Video 02:42
Husumetlisini öldürüp kaza süsü verdi, acılı aileyi teselli ederken böyle görüntülendi | Video 26.10.2022 | 12:12
Boşanma aşamasındaki karısını sokakta vurmuştu, o anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:29
Boşanma aşamasındaki karısını sokakta vurmuştu, o anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 26.10.2022 | 12:12
45 milyon lirayı aştı! Mağdurlar Müge Anlı’da yaşananları anlattı | Video 03:42
45 milyon lirayı aştı! Mağdurlar Müge Anlı'da yaşananları anlattı | Video 26.10.2022 | 10:52
Tamir için getirilen telefonun bataryası servis görevlisinin elinde böyle patladı | Video 04:08
Tamir için getirilen telefonun bataryası servis görevlisinin elinde böyle patladı | Video 26.10.2022 | 10:11
Bin işçinin bir günde topladığı biberi bu makine 10 saatte topluyor | Video 02:01
Bin işçinin bir günde topladığı biberi bu makine 10 saatte topluyor | Video 26.10.2022 | 10:11
Motosikleti fotoğraflayınca, birbirlerine girdiler! Bıçaklanma anı kamerada | Video 01:50
Motosikleti fotoğraflayınca, birbirlerine girdiler! Bıçaklanma anı kamerada | Video 26.10.2022 | 10:09
İstanbul’da taksici rezaleti! Oksijen cihazına bağlı yaşlı kadını görmezden geldiler | Video 02:31
İstanbul'da taksici rezaleti! Oksijen cihazına bağlı yaşlı kadını görmezden geldiler | Video 26.10.2022 | 09:56
Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahla vuruldu | Video 03:56
Zeytinburnu'nda sokak ortasında silahla vuruldu | Video 26.10.2022 | 09:51
Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı | Video 01:42
Düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı | Video 26.10.2022 | 09:51
Duayen sunucu ve yazar Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Video 05:49
Duayen sunucu ve yazar Halit Kıvanç hayatını kaybetti | Video 26.10.2022 | 09:08
Ambulansa yol vermeyen sürücüye cezai işlem uygulandı | Video 00:26
Ambulansa yol vermeyen sürücüye cezai işlem uygulandı | Video 26.10.2022 | 09:04
Evi kameralarla donatan suç çetesine gece operasyonu: 5 gözaltı | Video 04:34
Evi kameralarla donatan suç çetesine gece operasyonu: 5 gözaltı | Video 26.10.2022 | 08:47

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, bir kişide polislerden saklandığı bazanın altında yakalandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte düzenlediği uyuşturucu operasyonları ile uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor. Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, 6 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Evi tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına aldı. Bu sırada evde bulunan bazaları kontrol eden ekipler, bazayı kaldırdıklarında şüpheli bir kişinin saklandığını tespit etti. O anlar da polis kamerasına yansıdı.
Ekipler 6 kişi gözaltına alarak emniyete götürdü.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA