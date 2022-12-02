Video Yaşam Uyuşturucu taciriyle polis arasında filmleri aratmayan kovalamaca | Video
Uyuşturucu taciriyle polis arasında filmleri aratmayan kovalamaca | Video

Uyuşturucu taciriyle polis arasında filmleri aratmayan kovalamaca | Video

02.12.2022 | 12:28

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Yalova’da Osman Gazi Köprüsü’nde polisin dur ihtarına uymayan uyuşturucu taciri filmleri aratmayan film gibi kovalamaca sonucu yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çevre illerden temin ettiği uyuşturucu maddeleri Yalova içinde sokak düzeyinde satış yaptığı tespit edilen 77 plaka otomobil içinde bulunan U.ÖK'yi takibe aldı. Polisin dur ihtarına uymayan uyuşturucu taciri ile nefesleri kesen kovalamaca yaşandı. Filmleri aratmayan kovalamacada İstanbul - İzmir otobanındaki gişe bariyerlerini yıkıp geçen zanlı polisin ısrarlı takibi sonucu yakalandı. Şüphelinin ikamet, araç ve üst aramasında 3.10 gram metamfetamin, 12.80 gram esrar, 1.60 gram sentetik kannabinoid, tabanca, 2 kurusıkı tabanca, pompalı tüfek, 10 av tüfeği fişeği, uyuşturucu madde öğütücüsü, 4 cam aparat ele geçirildi. Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan polis kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 12 kişi hakkında Kullanmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan adli işlem gerçekleştirildi.

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