Uyuşturucu tacirleri film gibi kovalamacayla yakalandı | Video

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Osmaniye’de otomobille seyir halindeyken polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan uyuşturucu tacirleri poşet içerisindeki uyuşturucuyu yola attı. Film sahnelerini aratmayan kovalama sonunda kurulan barikatla önleri kesilerek durdurulan şahıslar ekipler tarafından gözaltına alınırken yakalanma anları da anbean kameralara yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında çevre illerden kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisini aldı. Plakası belirlenen otomobil kent girişinde ekiplerce takibe alındı. Şahısların kaçış güzergahının belirlenmesi üzerine operasyona dahil olan ekipler Ahmet Yesevi Mahallesi Çardak Yolu üzerinde barikat kurdu. Otomobili takibe alan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan uyuşturucu tacirleri kaçmaya başladı.
Film sahnelerini aratmayan kovalama sonunda şahıslar ekipler tarafından kurulan barikatta durduruldu. Polislerin "kaldır elleri" demesi üzerine otomobilden indirilen şahıslar kıskıvrak yakalandı. Yaşanan kovalamaca ve şahısların yakalanma anları anbean kameralara yansırken otomobille kaçan şüphelilerin poşet içerisindeki uyuşturucuyu da yola atmaları kovalama esnasında kameraya yansıdı. Şahısların yakalanmasının ardından bulunan poşette bir miktar esrar ve eroin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu madde ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen S.T. ile S.Z.Ü. isimli şahsılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.