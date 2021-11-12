Video Yaşam Uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği Athena’dan kaçamadı | Video
Uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği Athena’dan kaçamadı | Video

Uyuşturucu tacirleri narkotik köpeği Athena’dan kaçamadı | Video

12.11.2021 | 13:23

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Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya ilinden Isparta’ya gelerek uyuşturucu satmaya gelen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

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Narkotik timleri Isparta Ayazmana Mahallesine Kadılar ve Direkli Köyü tali yolundan gelen bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan C.S., F.M.Ç. ve İ.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, araçta narkotik madde arama köpeği Athena'nın yaptığı aramada, bagaj kısmında bulunan büyük hoparlör içerisine gizlenmiş 47,57 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkemece 2'si tutuklandı. 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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