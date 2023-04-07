Uyuşturucu tacirleri sınır tanımıyor: İstanbul Havalimanı'nda süs eşyası görünümünde uyuşturucu ele geçirildi | Video 07.04.2023 | 11:58 İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda metamfetamin cinsi uyuşturucudan üretilen süs eşyası ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Havalimanı kargo biriminde gerçekleştirilen risk analizi çalışmaları neticesinde, yurt dışına gideceği belirlenen bir kargo incelemeye alındı.Riskli değerlendirilen ve uyuşturucu olabileceğinden şüphelenilen kargo narkotik dedektör köpekler aracılığıyla arandı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine açılan kargodan iki adet süs eşyası olduğu görüldü. Kutuda başka bir şey bulunmaması ve köpeklerin gösterdiği tepki üzerine eşyalarda uyuşturucu olabileceği ihtimali göz önüne alınarak süs eşyaları uyuşturucu testine tabi tutuldu. Yapılan analiz sonucu eşyaların malzemesinde metamfetamin cinsi uyuşturucu kullanıldığı tespit edildi. Gümrük Muhafaza ekiplerince toplamda 6 kilo 450 gram ağırlığında süs eşyası görünümünde metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.