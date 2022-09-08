Video Yaşam Uyuşturucu tacirlerine 115 polis ile şafak operasyonu yapıldı | Video
Uyuşturucu tacirlerine 115 polis ile şafak operasyonu yapıldı | Video

Uyuşturucu tacirlerine 115 polis ile şafak operasyonu yapıldı | Video

08.09.2022 | 10:58

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Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların bulunduğu 11 adrese 115 polis ile şafak operasyonu yapıldı.

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve uyuşturucu madde ticareti yapan şahısları yönelik il genelinde operasyon düzenledi. 11 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyona 33 ekip halinde toplam 115 polis katıldı. Adreslere yapılan operasyonlarda 7 parça halinde farklı miktarlarda uyuşturucu madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 15 adet fişek ve 1 adet de uyuşturucu paketlemek için kullanılan folyo ele geçirildi.

Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, operasyonda yakalanan 13 kişi gözaltına alınarak gerekli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.

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