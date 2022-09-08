Uyuşturucu tacirlerine 115 polis ile şafak operasyonu yapıldı | Video

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Kayseri’de uyuşturucu madde ticareti yapan şahısların bulunduğu 11 adrese 115 polis ile şafak operasyonu yapıldı.
Bulunan materyallere ekipler tarafından el konulurken, operasyonda yakalanan 13 kişi gözaltına alınarak gerekli işlemlerinin yapılması için emniyete götürüldü.