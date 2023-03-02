Uyuşturucu tacirlerine şok baskın... Evi uyuşturucu imalathanesine çevirmişler | Video

İzmir'in Çeşme ilçesinde polis ekipleri tarafından 2 adres ve 1 araca yönelik gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan çok sayıda teçhizat ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.