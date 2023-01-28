Uyuşturucu tacirlerine şok operasyon | Video 28.01.2023 | 11:19 İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik nefes kesen bir operasyon düzenledi. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; şüpheli şahısların yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde "Torbacı" olarak tabir edilen şahıslara satacağı bilgisi alındı. Alınan bilgi kapsamında yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip sonucunda; şahısların kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladıkları adresler tespit edildi ve çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

TOPLAM 69 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Uyuşturucu maddelerden bir kısmının araçla nakil yapılacağının tespit edilmesi üzerine Esenyurt, Bahçelievler ve Avcılar'da belirlenen adresler ile nakil yapılacak araca eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda; 38 kilo genetiği değiştirilmiş uyuşturucu madde Skunk, 21 kilo eroin, 10 kilo Kokain olmak üzere toplam 69 kilo uyuşturucu madde ile 24 bin adet Methadon isimli sentetik uyuşturucu hap, 4 adet cep telefonu, 3 adet ruhsatsız tabanca ve mühimmatı, 2 adet hassas terazi, 150 bin TL ve 35 bin TL değerinde Amerikan doları ele geçirildi.

Yakalanan 6 şahıs, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik derinlemesine soruşturmaya devam ediliyor.