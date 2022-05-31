Video Yaşam Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video
Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video

Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video

31.05.2022 | 08:44

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Uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 31.05.2022 | 08:44
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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Küçükçekmece ve Avcılar'da 36 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde 29 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda özel harekat timleri de destek verdi. Operasyonda baskın yapılan evler didik didik aranırken çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Adresteki şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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