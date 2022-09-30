Uyuşturucu tacirlerinin yakalanma anı kamerada | Video

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Küçükçekmece’de, araçla uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 9 kişi yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 7 kişi serbest bırakılırken, 2 kişi de tutuklandı.
Otomobilin ayrılmasıyla takip çalışmalarını sürdüren polis, aracın Cennet Mahallesi E-5 yan yol üzerinde olduğu görüldü. Polisi fark eden şüpheliler kaçmaya çalışırken polis araç yolu keserek otomobilde bulunan K.A, E.M.A, R.G, K.B, E.Ş, ve G.Y, isimli şahıslar yakalandı. Araçta ve şahısların üst aramasında farklı ebat ve ağırlıkta satışa hazır 16 parça eroin ele geçirildi. Karakolda sorguları yapılan şahıslar, uyuşturucuyu sakladıkları yeri itiraf etti. Bunun üzerine adrese giderek baskın yapan polis ekipleri, A.Y. isimli şüpheliyi yakalarken, 3.3 gram eroin ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirirken, toplamda 9 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Şüpheli şahısların uyuşturucu madde, hırsızlık ve benzeri suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri biten 9 kişi adliyeye sevk edildi. Burada ifadeleri alınan M.C, M.Ç, R.G, K.B, E.Ş, G.Y ve A.Y isimli şahıslar hakkında "Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurma" suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı. Şüphelilerden E.M.A ve K.A isimli şahıslar ise "Narkotik Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklanarak ceza evine gönderildi.