Uyuşturucudan yakalanan kadın: "Keşke 10 kilo yakalatsaydım" | Video
Aksaray'da uyuşturucudan aranması olan kadın, polisin devriyesinde yakalanarak gözaltına alınırken, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada yanındaki polis memuruna “Keşke şöyle 10 kilo yakalatsaydım” diye pişmanlığını dile getirdi.
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