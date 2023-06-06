Uyuşturucudan yakalanan kadının eski kocası da uyuşturucudan yakalandı | Video 06.06.2023 | 15:13 Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretinden yakalanan kadının eski kocası da uyuşturucu üretiminden yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

eylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilçeye bağlı Mevlana Mahallesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, bir evin bahçesine ekilmiş vaziyette 32 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak M.Y. gözaltına alındı.Öte yandan, gözaltına alınan M.Y.'nin, geçtiğimiz 3 Haziran tarihinde uyuşturucu madde ticaretini yapma suçundan 4 yıl 7 ay hapis cezası hükümlüsü olduğu gerekçesiyle gözaltına alınarak tutuklanan Özlem Y.'nin eski kocası olduğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.