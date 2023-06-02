Uyuşturucuları camdan attılar! Suçüstü yakalandılar… | Video
Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki uyuşturucu madde satıcısını bir kilo 14 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesiyle suçüstü yakaladı. Uyuşturucu satıcıları operasyon esnasında uyuşturucu maddeleri camdan sokağa attı. İki uyuşturucu madde satıcısı da tutuklandı.
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