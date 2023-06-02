Video Yaşam Uyuşturucuları camdan attılar! Suçüstü yakalandılar… | Video
Uyuşturucuları camdan attılar! Suçüstü yakalandılar… | Video

Uyuşturucuları camdan attılar! Suçüstü yakalandılar… | Video

02.06.2023 | 10:43

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; iki uyuşturucu madde satıcısını bir kilo 14 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesiyle suçüstü yakaladı. Uyuşturucu satıcıları operasyon esnasında uyuşturucu maddeleri camdan sokağa attı. İki uyuşturucu madde satıcısı da tutuklandı.

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Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; N.A. ve L.A. isimli iki kişinin Bağcılar İlçesi Güneşli Mahallesi'ndeki ikamet adreslerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Adrese operasyon yapıldı. Operasyon sırasında iki suç ortağı, uyuşturucu maddeleri camdan sokağa attı. İkili yakalanarak gözaltına alındı. "Uyuşturucu" ve "Açıktan Hırsızlık" başta olmak üzere farklı suçlardan toplamda 18 suç kayıtları bulunan iki suç ortağının adreslerinde bir kilo 14 gram sentetik uyuşturucu Bonzai maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan iki adet cep telefonu, satışa hazırlanan uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 405 lira nakit para, uyuşturucu maddeleri paketlemek ve satışa hazır hale getirmek için kullanılan bir adet elektrikli vakum cihazı ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan çok sayıda şeffaf kilitli poşet ele geçirildi. L.A.'nın bir yıl kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi. "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edilen iki suç ortağı da tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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