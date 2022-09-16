Video Yaşam Uyuşturucuları termosa sakladı! Suçüstü yakaladılar | Video
Uyuşturucuları termosa sakladı! Suçüstü yakaladılar | Video

Uyuşturucuları termosa sakladı! Suçüstü yakaladılar | Video

16.09.2022 | 09:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Eylül 2022 Cuma atv izle! | Video 09:57
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Eylül 2022 Cuma atv izle! | Video 16.09.2022 | 10:21
Başkan Erdoğan, Çinli ve Moğolistanlı mevkidaşıyla görüştü | Video 01:55
Başkan Erdoğan, Çinli ve Moğolistanlı mevkidaşıyla görüştü | Video 16.09.2022 | 09:54
Kocaeli’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video 01:04
Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı | Video 16.09.2022 | 10:23
Kahramanmaraş’ta cinayet kamerada | Video 00:40
Kahramanmaraş’ta cinayet kamerada | Video 16.09.2022 | 09:54
Sakarya’da otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 01:00
Sakarya'da otomobil kamyona ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 yaralı | Video 16.09.2022 | 10:12
Konya’da uyuşturucu sevkiyatı yapan 13 kişi gözaltına alındı | Video 00:43
Konya'da uyuşturucu sevkiyatı yapan 13 kişi gözaltına alındı | Video 16.09.2022 | 10:10
Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu | Video 01:12
Jandarmadan uyuşturucu ve tarihi eser operasyonu | Video 16.09.2022 | 09:56
Köftecide masa silme kavgası! Ortalık savaş alanına döndü | Video 00:48
Köftecide masa silme kavgası! Ortalık savaş alanına döndü | Video 16.09.2022 | 09:55
Uyuşturucuları termosa sakladı! Suçüstü yakaladılar | Video 00:31
Uyuşturucuları termosa sakladı! Suçüstü yakaladılar | Video 16.09.2022 | 09:40
Silahlı saldırıda yaralandı; davulunu da ambulansa aldı | Video 03:07
Silahlı saldırıda yaralandı; davulunu da ambulansa aldı | Video 16.09.2022 | 09:17
Çekmeköy’de iki araç alev alev yandı | Video 02:13
Çekmeköy'de iki araç alev alev yandı | Video 16.09.2022 | 08:58
Mersin’de PKK şüphelisi 2 kadın gözaltına alındı | Video 01:03
Mersin'de PKK şüphelisi 2 kadın gözaltına alındı | Video 16.09.2022 | 08:58
Kars’ta JASAT timleri hayvan hırsızlarını çökertti | Video 00:13
Kars’ta JASAT timleri hayvan hırsızlarını çökertti | Video 16.09.2022 | 08:58
Madeni yağ fabrikasında çıkan yangın korkuttu | Video 02:32
Madeni yağ fabrikasında çıkan yangın korkuttu | Video 16.09.2022 | 00:27
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 5 milyon lira ceza | Video 00:29
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon lira ceza | Video 15.09.2022 | 23:27
Bodrum’da su ishale hattı yine patladı! Deniz kahverengiye büründü | Video 02:08
Bodrum’da su ishale hattı yine patladı! Deniz kahverengiye büründü | Video 15.09.2022 | 22:23
Alanya’da lüks yat denizin ortasında alev aldı, 6 kişi botlarla kurtarıldı | Video 03:02
Alanya’da lüks yat denizin ortasında alev aldı, 6 kişi botlarla kurtarıldı | Video 15.09.2022 | 19:28
Meksika’da tır dehşeti: 10 ölü, 10 yaralı | Video 02:16
Meksika’da tır dehşeti: 10 ölü, 10 yaralı | Video 15.09.2022 | 19:26
Dini nikahlı eşini kurşunlayan zanlı: Bu işin fragmanı daha cehennemi yaşayacaksın | Video 01:10
Dini nikahlı eşini kurşunlayan zanlı: "Bu işin fragmanı daha cehennemi yaşayacaksın" | Video 15.09.2022 | 20:12
Batman’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kameralara yansıdı | Video 02:22
Batman’da 1 kişinin öldüğü feci kaza kameralara yansıdı | Video 15.09.2022 | 19:26

İstanbul’da 1’i termosla uyuşturucu sevkiyatı yapan iki uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalandı. Termos içerisinden 260 gram Metamfetamin maddesi ve 205 gram Afyon Sakızı çıktı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Polisi; Bayrampaşa ve Zeytinburnu İlçeleri'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Esenler İlçesi'nde şüpheli ve tedirgin hareketler sergileyen bir kişi durduruldu. N.S. isimli kişinin yanında bulunan termosun normalden ağır olduğu, içerisinde sıvı olmadığı, ayrıca alt kapağının da oynadığı tespit edildi. Açılan termosun içerisinden 260 gram Metamfetamin maddesi ve 205 gram Afyon Sakızı çıktı. N.S. gözaltına alındı.

2'Sİ DE TUTUKLANDI

Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese düzenlenen baskında ise satışa hazır vaziyette 151,5 gram Afyon Sakızı, dokuz gram Metamfetamin maddesi, uyuşturucu haplar, bir ruhsatsız tabanca, dört mermi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 970 lira nakit para ele geçirildi. Adreste R.S. isimli bir kişi gözaltına alındı. İki uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA