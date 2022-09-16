Uyuşturucuları termosa sakladı! Suçüstü yakaladılar | Video

İstanbul’da 1’i termosla uyuşturucu sevkiyatı yapan iki uyuşturucu madde satıcısı suçüstü yakalandı. Termos içerisinden 260 gram Metamfetamin maddesi ve 205 gram Afyon Sakızı çıktı.

İstanbul Polisi; Bayrampaşa ve Zeytinburnu İlçeleri'nde uyuşturucu operasyonu düzenledi. Esenler İlçesi'nde şüpheli ve tedirgin hareketler sergileyen bir kişi durduruldu. N.S. isimli kişinin yanında bulunan termosun normalden ağır olduğu, içerisinde sıvı olmadığı, ayrıca alt kapağının da oynadığı tespit edildi. Açılan termosun içerisinden 260 gram Metamfetamin maddesi ve 205 gram Afyon Sakızı çıktı. N.S. gözaltına alındı.

2'Sİ DE TUTUKLANDI

Zeytinburnu Nuri Paşa Mahallesi'nde uyuşturucu madde satışı yapılan bir adrese düzenlenen baskında ise satışa hazır vaziyette 151,5 gram Afyon Sakızı, dokuz gram Metamfetamin maddesi, uyuşturucu haplar, bir ruhsatsız tabanca, dört mermi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan bir cep telefonu ve yine uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 970 lira nakit para ele geçirildi. Adreste R.S. isimli bir kişi gözaltına alındı. İki uyuşturucu madde satıcısı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.