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Uyuşturucunun şifresi:

Uyuşturucunun şifresi: "Kübra var mı? Ice var mı?" | Video

11.06.2024 | 10:23

Adana'da düzenlenen ‘Narkoçelik-21' operasyonunda torbacıların müşterileriyle konuşurken polise yakalanmamak için kubar esrara “Kübra var mı?, metamfetamine ise “Ice var mı?” diyerek şifreli konuştukları ortaya çıktı. Ayrıca şahısların polise de "amca" dediği öğrenildi. Operasyonda aralarında liderlerinin de bulunduğu 9 kişilik uyuşturucu şebekesi de çökertildi.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Haziran'da yaptığı 'Narkoçelik-21' operasyonunda yakaladığı 266 kişi tutuklanmıştı. Bu çerçevede bir uyuşturucu çetesinin lideri olan Nuri Can K.'nın (25) yakalama çalışmaları devam etti.

"TRAFİKTE YAKALANDI"
Narkotik polisleri izini sürdüğü Nuri Can K.'yı trafikte otomobille seyir halindeyken takibe aldı. Narkotik polisleri Seyhan ilçesine bağlı Bakımyurdu Caddesi'nde şüphelinin kullandığı aracın önünü keserek yakaladı.

"UYUŞTURUCUNUN ŞİFRESİ 'KÜBRA VAR MI?', 'ICE VAR MI?'"
Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyuva Mahallesinde 1'i kadın 8 kişinin yer aldığı şebekede uyuşturucu satılırken şifreli konuşulduğu tespit edildi. Nuri Can K.'nın liderliğini yaptığı şebekede kubar esrar olacak kişilerin "Kübra var mı?", metamfetamin alacak kişilerin ise 'Ice var mı' sorularını yönelttiği öğrenildi.

"POLİSE 'AMCA' DİYORLAR"
Şebeke aynı zamanda telefonda görüşme yaptığı zaman teknik takibe takılmamak için kendi aralarında polis "amca" dedikleri de öğrenildi. Çete üyesi oldukları iddiasıyla tutuklanan Pınar K., Murat O., Hüseyin D., Özgür S., Uğur Can S., Mehmet S., Kaan K. ve Umut G.'nin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Can K.'da çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Yapılan operasyonda tutuklu sayısı 267'ye yükseldi.

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