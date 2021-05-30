Video Yaşam Uyuşturucuyla yakalandı, polise "Gençliğim çürüsün istemiyorum" dedi | Video

Uyuşturucuyla yakalandı, polise "Gençliğim çürüsün istemiyorum" dedi | Video

Uyuşturucuyla yakalandı, polise
30.05.2021 | 15:11

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Antalya''da üzerinde bir miktar uyuşturucu madde bulunan Veysel I. (26), hakkında işlem yapılacağını öğrenince yere kapanarak, Komiserim gençliğim çürüsün istemiyorum. Abi ne olur yapmayın, bittim ben bittim. Allah rızası için bir abilik yapın.  Benim pisliğimi ailem yaşasın istemiyorum diye yalvardı.

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Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Veysel I. yönetimindeki 07 MEN 83 plakalı otomobili durduran motosikletli yunus polisleri, sürücünün yanı sıra, araçta bulunan Tuğba A. (24) ve Mustafa K.B.'yi (30) otomobilden indirdi. Şüpheli hareketleri üzerine ekipler, Veysel I. ve Mustafa K.B. üzerinde arama yaptı. Tuğba A. ise olay yerine çağrılan kadın polis tarafından arandı. Sürücü Veysel I.'nın üst aramasında bir miktar 'A4' diye tabir edilen uyuşturucu madde bulundu.

'DİZLERİ ÜZERİNDE YERE KAPANARAK POLİSE YALVARDI'
Kelepçelenmesinin ardından bir anda dizlerinin üzerinde yere kapanıp ağlamaya başlayan Veysel I., polis ekiplerine işlem yapmamaları için yalvardı. Gözaltına alınıp polis merkezine götürüleceği söylenen Veysel I.', Komiserim ben gitmek istemiyorum. Abi, bir daha beni görmezsin. Benim gençliğim çürüsün istemiyorum. Allah rızası için. Abi ne olur yapmayın, bittim ben bittim. Abi benim gençliğim gitti ne olursun. Allah rızası için bana bir abilik yapın. Ben çoluğumu çocuğumu zaten göremiyorum. Hadi benden geçti, benim ailemin bir şerefi var. Ben o temiz insanları kirletemem abi, ne olur yapmayın. Benim pisliğimi ailem yaşasın istemiyorum diye yalvardı.

'GENÇLİĞİM BİTTİ'
Polisin Ağlama demesi üzerine Veysel I., Nasıl ağlamayayım abi, gençliğim gitti, gençliğim bitti. Garip anam, garip babam senin suçun yok. Öldüreceğim kendimi, yaşamak istemiyorum. Vallahi billahi yaşamak istemiyorum diyerek, dizleri üzerinde kendisini yere atmaya başladı. Polis ekipleri, Veysel I.'nın kendisine zarar vermemesi için ters kelepçe takarak ekip aracına aldı.

SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN CEZA
Polis, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden Veysel I., Tuğba A. ve Mustafa K.B.'ye 3 bin 150'şer TL'den toplam 9 bin 450 TL para cezası uyguladı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan Veysel I., polis merkezine götürülürken, Tuğba A. ve Mustafa K.B. cezai işlemin ardından serbest bırakıldı. Otomobil ise yol kenarında uygun bir noktaya çekildi.

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