Video Yaşam Uyuşturucuyu camdan atan şüpheliyi yakalayan polis: "Polis salaktı zaten görmeyecekti bunu" | Video
Uyuşturucuyu camdan atan şüpheliyi yakalayan polis:

Uyuşturucuyu camdan atan şüpheliyi yakalayan polis: "Polis salaktı zaten görmeyecekti bunu" | Video

25.08.2025 | 12:29

Bursa'da bir sürücü, trafik ekiplerinin uygulamasını görünce kaçmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli araçta bulunan uyuşturucu dolu poşeti camdan aşağı attı. Polisin dikkatinden kaçmayan o anlar kameraya yansırken, uyuşturucu maddeye ele geçiren polis, "Polis salaktı zaten görmeyecekti bunu" dedi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde trafik uygulaması yapan polis ekiplerini gören U.S., önce geri vitese takıp kaçmaya çalıştı. Bu esnada arkasında devriye atan polis ekipleri şüphelinin kaçtığını anlayınca sirenle ikazda bulundu. Panikleyen sürücü araçta bulunan uyuşturucu maddeyi dışarı atıp gaza bastı.
Bu kez de trafik ekiplerince yakalanan şüpheli yakayı ele verdi. Devriye ekipleri yola fırlatılan uyuşturucu maddeyi aldıktan sonra U.S.'nin yanına gelip, "Polis salaktı zaten görmeyecekti bunu" diyerek tepki gösterdi. Aracı trafikten men edilen şüpheli, yanındaki arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Uyuşturucuyu camdan atan şüpheliyi yakalayan polis: Polis salaktı zaten görmeyecekti bunu | Video 01:18
Uyuşturucuyu camdan atan şüpheliyi yakalayan polis: "Polis salaktı zaten görmeyecekti bunu" | Video 25.08.2025 | 12:29
İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu; arama çalışması başlatıldı | Video 02:39
İstanbul Boğazı’ndaki yüzme yarışında Rus yüzücü kayboldu; arama çalışması başlatıldı | Video 25.08.2025 | 12:24
Başınız belada diyerek vatandaşları ağına düşürdüler, 15 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 01:26
"Başınız belada" diyerek vatandaşları ağına düşürdüler, 15 milyon liralık vurgun yaptılar | Video 25.08.2025 | 10:49
Anne ve babasından kaçan çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada | Video 01:18
Anne ve babasından kaçan çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada | Video 25.08.2025 | 10:49
Koyun sürüsüne kurt ve ayı saldırdı, 20 kuzu telef oldu | Video 04:09
Koyun sürüsüne kurt ve ayı saldırdı, 20 kuzu telef oldu | Video 25.08.2025 | 09:35
Düğünde silahlı kavga: Damadın anneannesi öldü | Video 00:35
Düğünde silahlı kavga: Damadın anneannesi öldü | Video 25.08.2025 | 09:34
Dakikalarca kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı! Feci kaza kamerada | Video 02:00
Dakikalarca kalp masajı yapıldı ama kurtarılamadı! Feci kaza kamerada | Video 25.08.2025 | 09:33
TEM Otoyolu’nda kaza! 1 ölü 9 yaralı | Video 01:40
TEM Otoyolu'nda kaza! 1 ölü 9 yaralı | Video 25.08.2025 | 09:00
Aile içi kavga cinayetle sonuçlandı! Annesini başından vurdu | Video 01:20
Aile içi kavga cinayetle sonuçlandı! Annesini başından vurdu | Video 25.08.2025 | 08:58
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! 05:48
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu anlar! 24.08.2025 | 23:21
Milyoner’de heyecan dolu anlar! İşte 500 bin TL’lik o soru! 03:17
Milyoner'de heyecan dolu anlar! İşte 500 bin TL’lik o soru! 24.08.2025 | 23:16
Kocaeli’de ağaçlık alanda yangın | Video 01:59
Kocaeli'de ağaçlık alanda yangın | Video 24.08.2025 | 15:04
Sokak sokak gezdi, park halindeki araçlara zarar verdi | Video 00:58
Sokak sokak gezdi, park halindeki araçlara zarar verdi | Video 24.08.2025 | 14:05
Halit Yukay’ın cenazesinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:04
Halit Yukay'ın cenazesinin görüntüleri ortaya çıktı | Video 24.08.2025 | 14:04
Kızına, kendilerini terk eden babasının fotoğrafını tabletin ekranına koyunca saldırmış | Video 01:46
Kızına, kendilerini terk eden babasının fotoğrafını tabletin ekranına koyunca saldırmış | Video 24.08.2025 | 13:12
Halk otobüsü şoförüne Neden baktın? tehdidi kamerada | Video 02:32
Halk otobüsü şoförüne "Neden baktın?" tehdidi kamerada | Video 24.08.2025 | 12:45
Osmanlı’nın kayıp gemisi Akdeniz’de bulundu | Video 01:13
Osmanlı'nın kayıp gemisi Akdeniz'de bulundu | Video 24.08.2025 | 12:19
Evinin kapısını kırarak girdi, gördüklerine inanamadı | Video 01:07
Evinin kapısını kırarak girdi, gördüklerine inanamadı | Video 24.08.2025 | 11:07
Şanlıurfa’da fıkra gibi olay: Kendi otomobili yerine başkasının otomobilini alıp eve gitti | Video 02:41
Şanlıurfa'da fıkra gibi olay: Kendi otomobili yerine başkasının otomobilini alıp eve gitti | Video 24.08.2025 | 11:07
Kayıp iş insanı Halit Yukay’a ait olduğu düşünülen cesede denizin 68 metre altında ulaşıldı | Video 00:57
Kayıp iş insanı Halit Yukay'a ait olduğu düşünülen cesede denizin 68 metre altında ulaşıldı | Video 24.08.2025 | 10:53

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY