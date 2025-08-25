Uyuşturucuyu camdan atan şüpheliyi yakalayan polis: "Polis salaktı zaten görmeyecekti bunu" | Video
Bursa'da bir sürücü, trafik ekiplerinin uygulamasını görünce kaçmaya çalıştı. Kaçamayacağını anlayan şüpheli araçta bulunan uyuşturucu dolu poşeti camdan aşağı attı. Polisin dikkatinden kaçmayan o anlar kameraya yansırken, uyuşturucu maddeye ele geçiren polis, "Polis salaktı zaten görmeyecekti bunu" dedi.
Bu kez de trafik ekiplerince yakalanan şüpheli yakayı ele verdi. Devriye ekipleri yola fırlatılan uyuşturucu maddeyi aldıktan sonra U.S.'nin yanına gelip, "Polis salaktı zaten görmeyecekti bunu" diyerek tepki gösterdi. Aracı trafikten men edilen şüpheli, yanındaki arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı. O anlar kameraya anbean yansıdı.
