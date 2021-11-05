Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
09:30
00:22
Hindistanlı Vali törende kendini kırbaçlattı | Video 05.11.2021 | 22:57
03:22
Bataklıkta mahsur kalan yavru köpeğin imdadına itfaiye yetişti 05.11.2021 | 17:03
01:22
Alanya'da 100 bin lira değerinde 15 bin avokado çaldılar | Video 05.11.2021 | 16:52
00:28
Sahte PCR testi düzenleyen yabancı uyruklu kişi yakalandı | Video 05.11.2021 | 16:33
00:19
Uyuşturucuyu eşofmanın içine saklamışlar! | Video 05.11.2021 | 15:44
00:26
Sultangazi'de binadaki patlama anı kamerada | Video 05.11.2021 | 15:39
03:31
Beyoğlu’nda takla atan kamyon yola devrildi: 1 yaralı 05.11.2021 | 14:47
01:32
Elektrik tellerine takılı kalan paraşüt pilotu kurtarılmayı bekledi 05.11.2021 | 14:29
03:11
Zeytinburnu'nda dairede çökme meydana geldi: İki bina boşaltıldı 05.11.2021 | 14:21
00:54
02:03
TIR dorsesinde 149 kaçak göçmen yakalandı 05.11.2021 | 14:13
04:35
01:33
Denizde yüzerken jet-skinin çarptığı kadın yaralandı | Video 05.11.2021 | 14:04
01:13
Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama | Video 05.11.2021 | 14:04
01:42
Ceyhan Nehri'nde köpük tedirginliği 05.11.2021 | 13:58
02:06
Çan’da ahır yangını: 300 saman balya yandı 05.11.2021 | 13:34
01:13
Sultangazi'de apartmanın çatı katında patlama! 05.11.2021 | 13:28
04:57
Beykoz'daki dehşet dolu anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 05.11.2021 | 13:15
00:54
Tartıştığı kardeşini silahla vurarak öldürdü 05.11.2021 | 11:24
ISPARTA'da polis düzenlediği uyuşturucu operasyonunda eşofman ceketinin astarına saklanan uyuşturucuyu polis ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, 10 gün içinde 27 şüpheli yakaladı. Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada 37,75 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 23 uyuşturucu hap, hassas terazi ile çok sayıda madde kullanımı aparatı ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama', 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyonlarda şüphelilerin uyuşturucu maddeleri saklamak için kullandığı yöntemler narkotik ekiplerini şaşırttı. Operasyonda bir şüphelinin uyuşturucuyu eşofman ceketinin astarının içine sakladığı belirlendi. Bu anlar polis kemarasına yansıdı.