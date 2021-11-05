Uyuşturucuyu eşofmanın içine saklamışlar! | Video

ISPARTA'da polis düzenlediği uyuşturucu operasyonunda eşofman ceketinin astarına saklanan uyuşturucuyu polis ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri, 10 gün içinde 27 şüpheli yakaladı. Şüphelilerin üzerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramada 37,75 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 23 uyuşturucu hap, hassas terazi ile çok sayıda madde kullanımı aparatı ele geçirildi.Yakalanan şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama', 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak' suçlarından işlem yapıldı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Operasyonlarda şüphelilerin uyuşturucu maddeleri saklamak için kullandığı yöntemler narkotik ekiplerini şaşırttı. Operasyonda bir şüphelinin uyuşturucuyu eşofman ceketinin astarının içine sakladığı belirlendi. Bu anlar polis kemarasına yansıdı.