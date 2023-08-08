Uyuşturucuyu gizlemek için uzaktan kumandalı duvar yapmışlar | Video 08.08.2023 | 15:50 Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; uzaktan kumanda ile kontrol edilen duvar içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde bir adrese operasyon düzenleyen ekipler; uzaktan kumanda ile kontrol edilen duvarın içerisine gizlenmiş halde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.Şüpheliler gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.