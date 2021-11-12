Uyuşturucuyu hoparlör içine saklamışlar | Video

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Isparta'da polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde narkotik arama köpeği Athena'nın da katılımıyla yapılan aramada, bagaj kısmındaki hoparlörün içine gizlenmiş 47.57 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya'dan alternatif yolları kullanarak uyuşturucu sevkiyatı yapan şüphelileri takibe aldı. Isparta'nın Ayazmana mahallesinde Kadılar ve Direkli köyü tali yolunda ilerleyen otomobil, polis tarafından durduruldu. Otomobilde narkotik madde arama köpeği Athena'nın da katılımıyla inceleme yapıldı. Aramada, bagajdaki büyük hoparlör içerisine gizlenmiş 47,57 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Otomobildeki C.S., F.M.Ç. ve İ.Ö. gözaltına alındı. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.