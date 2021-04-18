Video Yaşam Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı | Video

Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı | Video

Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi tarafından iftar yemeğinde bıçaklandı | Video
18.04.2021 | 09:19

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Kütahya'da Hanım Ç., bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi Emin N. tarafından; işlettiği lokantada iftar yemeği sırasında göğsünden bıçaklandı. Şüpheli Emin N., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, Hanım Ç. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Olay, saat 20.15 sularında Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hanım Ç.'nin işlettiği lokantada dükkanına bir süre önce boşandığı ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Emin N. geldi. Tezgahtan aldığı ekmek bıçakğıyla eski eşi Hanım Ç.'yi göğsünden bıçaklayarak yaralayan Emin N., dükkandan çıkıp kaçtı. Olayı görenlerin ihbarıyla gelen polis ekiplerince kaçan şüpheli Emin N., yakalanarak gözaltına alındı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Hanım Ç. ise ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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