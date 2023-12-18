'Üzerimde bomba düzeneği var’ diyerek kuyumcuyu soymaya kalktı, silahı görünce kaçtı
Adana’nın Kozan ilçesinde bir kişi, ‘Üzerimde bomba düzeneği var’ diyerek girdiği kuyumcuyu soymaya kalktı. Şahıs, kuyumcunun panik butonuna basıp silahına davranması ile kaçtı.
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