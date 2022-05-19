Video Yaşam Üzerinden cip geçen çocuğun şans eseri kurtuluşu kamerada | Video
Üzerinden cip geçen çocuğun şans eseri kurtuluşu kamerada | Video

Üzerinden cip geçen çocuğun şans eseri kurtuluşu kamerada | Video

19.05.2022 | 08:44

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Başakşehir’de rezidansta korkutan yangın | Video 01:15
Başakşehir’de rezidansta korkutan yangın | Video 19.05.2022 | 09:05
Dünyanın ikinci büyük kraterinde görsel şölen | Video 03:49
Dünyanın ikinci büyük kraterinde görsel şölen | Video 19.05.2022 | 08:44
Üzerinden cip geçen çocuğun şans eseri kurtuluşu kamerada | Video 03:10
Üzerinden cip geçen çocuğun şans eseri kurtuluşu kamerada | Video 19.05.2022 | 08:44
Üsküdar’da sağanak sonrası alt geçidi su bastı | Video 04:19
Üsküdar’da sağanak sonrası alt geçidi su bastı | Video 19.05.2022 | 00:55
Demet Şener’den samimi itiraf! Demet Şener: 45 yaşındayım hala… | Video 02:14
Demet Şener’den samimi itiraf! Demet Şener: 45 yaşındayım hala… | Video 18.05.2022 | 21:50
Taksim’de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 03:54
Taksim'de sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 18.05.2022 | 20:28
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan hastane çıkışı çok özel açıklamalar! | Video 02:51
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’ndan hastane çıkışı çok özel açıklamalar! | Video 18.05.2022 | 17:46
Sultangazi’de hortum paniği! O anlar kameraya yansıdı | Video 00:27
Sultangazi'de hortum paniği! O anlar kameraya yansıdı | Video 18.05.2022 | 09:51
Sultanbeyli’de binanın çatısında tadilat sırasında yangın | Video 03:43
Sultanbeyli'de binanın çatısında tadilat sırasında yangın | Video 18.05.2022 | 14:41
Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 02:17
Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video 18.05.2022 | 16:44
Hatay’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı | Video 00:46
Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı | Video 18.05.2022 | 16:43
Fatih’te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı! Motosikletlinin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada | Video 02:39
Fatih’te feci kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı! Motosikletlinin yaşlı adama çarptığı anlar kamerada | Video 18.05.2022 | 15:39
Büyükçekmece’de sitede taciz ve darp iddiası | Video 04:23
Büyükçekmece'de sitede taciz ve darp iddiası | Video 18.05.2022 | 15:24
Eskişehir’de apartmanda korkutan yangın! | Video 01:36
Eskişehir’de apartmanda korkutan yangın! | Video 18.05.2022 | 15:06
Fatih’te kapkaççıya meydan dayağı! O anlar kamerada | Video 04:00
Fatih’te kapkaççıya meydan dayağı! O anlar kamerada | Video 18.05.2022 | 15:24
Eşini öldüren Yunus Hamarat, taksici kılığındaki Bodrum polisine yakalandı! | Video 00:16
Eşini öldüren Yunus Hamarat, taksici kılığındaki Bodrum polisine yakalandı! | Video 18.05.2022 | 15:11
Tekirdağ’da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı | Video 03:26
Tekirdağ'da ruhsatsız silah operasyonu: 12 gözaltı | Video 18.05.2022 | 14:41
Beyoğlu’nda pitbull dehşeti yaşatan sanığa 2 buçuk yıl hapis cezası | Video 02:53
Beyoğlu'nda pitbull dehşeti yaşatan sanığa 2 buçuk yıl hapis cezası | Video 18.05.2022 | 14:38
Motosiklete çarpan Rus turist fren yerine gaza bastı | Video 01:28
Motosiklete çarpan Rus turist fren yerine gaza bastı | Video 18.05.2022 | 14:38
E5’te ters istikamette seyreden motosikletliyi çarpmamak için son anda böyle manevra yaptı | Video 00:18
E5'te ters istikamette seyreden motosikletliyi çarpmamak için son anda böyle manevra yaptı | Video 18.05.2022 | 14:38

Sancaktepe’de sokak başında arkadaşları ile oynamak için karşı yola geçen 4 yaşındaki küçük çocuğun üzerinden cip geçti. Üzerinden geçen cipin altından şans eseri yara almadan çıkan çocuk panik içerisinde arkadaşlarının yanına gitti. Cipin üstünden geçtiği çocuğun şans eseri kurtuluşu güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, önceki gün Sancaktepe Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki Halil Fener, sokak başında oyun oynayan arkadaşlarının yanına gitmeye çalıştığı sırada yavaş gelen bir cipin çarpmasıyla yere düştü. Araç şoförünün fark etmemesiyle 4 yaşındaki Halil Fener'in üstünden cip geçince de küçük çocuk, cipin altında kaldı. Küçük çocuk üzerinden geçen cipin altından yara almadan kurtuldu. O sırada ayağa kalkıp arkadaşlarının yanına ağlayarak giden çocuğu fark eden sürücü, panikleyerek küçük çocuğu kucaklayıp hastaneye götürdü. Yapılan tetkikler sonrası ölümün teğet geçtiği çocuğun herhangi bir hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

CİPİN ÜZERİNDEN GEÇTİĞİ ÇOCUĞUN, ŞANS ESERİ KURTULUŞU KAMERADA
Cipin üzerinden geçtiği 4 yaşındaki Halil Fener'in, şans eseri kurtuluşu güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun arkadaşlarının yanına gittiği esnada çipin çarpmasıyla çipin üstünden geçtiği, çocuğun ise yara almadan ayağa kalkıp arkadaşlarının yanına ağlayarak gittiği, çarpan kişinin de panikleyerek çocuğu kucaklayıp hastaneye götürdüğü görülüyor.

"BİR ŞEY OLMADI ÇOK ŞÜKÜR"
Cip altında kalan çocuğun dedesi Mehmet Fener, "Çocuk kapıda arkadaşlarıyla oynuyorken karşıdan karşıya geçtiği sırada araba üzerinden geçti. Torunum boşlukta kaldı. Bir şey olmadı çok şükür. Araba hızlı değildi, yavaş gidiyordu. Çok şükür ki hem çocuğumuza hem de çarpan kişiye bir şey olmadı. Allah'u Teala kötü kazalar vermesin" dedi.

"KARŞIDAN KARŞIYA DİĞER ÇOCUKLARIN YANINA GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN ARAÇ ÇARPIYOR"
Amca Hüseyin Fener ise "Çocuk orada oynarken araç geliyor. Tabii çocuk farkında değil, bir anda karşıdan karşıya diğer çocukların yanına geçmeye çalışırken araç çarpıyor. Çok şükür çocuğa bir şey olmadı. Durumu iyi, görüntülerde de zaten kamera kayıtları da var. Çarpan arkadaşta inip çocuğu alıp hastaneye götürdüler. Her hangi bir şeyi yoktu." ifadelerini kullandı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA