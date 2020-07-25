Video Yaşam Üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti! | Video

Üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti! | Video

Üzerine kepçe düşen işçi hayatını kaybetti! | Video
25.07.2020 | 18:23

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İstanbul, Bakırköy'de arızalanan iş makinesinin kepçesi bir işçinin üzerine düştü. İşçi olay yerinde hayatını kaybetti, kepçe operatörü gözaltına alındı.

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