Uzmanından Omicron ile üst solunum yolu hastalıkları uyarısı | Video

Korona virüs ile diğer virüslerin sebep olduğu üst solunum yolu enfeksiyonlarının belirtilerinin benzer olmasına ilişkin konuşan Dr. Rıdvan Karaali; “Hem korona hem de korona dışındaki vaka sayılarında artış var, bu kaçınılmaz bir artış. Semptom olarak ayırma ihtimalimiz çok yok. Toplu taşıma gibi kapalı ortamlarda uzun süre zaman geçirilecekse çift maske ya da ventilsiz N95 kullanılması uygun olabilir" dedi.