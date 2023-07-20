Uzun namlulu tüfekle çatışan motosiklet hırsızlığı çetesi yakalandı | Video 20.07.2023 | 10:03 Sokak ortasında uzun namlulu tüfek ve tabancalarla çatışan motosiklet çetesi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çıkan çatışmada 7 kişi yaralanırken, sabıkası kabarık şahısların motosiklet çaldıkları anlar ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, 7 Temmuz Cuma günü Esenyurt Akçaburgaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aralarında motosiklet hırsızlığından çok sayıda sabıkası olan şahısların da bulunduğu bir grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken şahıslar, ellerine aldıkları uzun namlulu tüfek ve tabancalarla çatışmaya başladı. Mermilerin havada uçuştuğu çatışmada ise 7 kişi yaralandı. Çatışma sonrası olayın faillerinden Umut A. ve Azat T., silahları ile birlikte otomobile binerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralananlar yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sokağa gelen olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Konu ile ilgili araştırma yapan emniyet ekipleri, şüpheli Umut A. ve Azat T.'nin Arnavutköy, Hadımköy Mahallesi'nde boş arazide bulunan bir konteynere saklandıklarını tespit etti. Polis ekipleri, adrese giderek şüphelileri kaçmaya çalıştıkları sırada yakalayarak gözaltına aldı. Konteyner içerisinde bir adet uzun namlulu av tüfeği, tüfeğe ait 34 adet fişek, bir adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 12 adet fişek bulunarak ele geçirildi. Azat T.'nin bir adet kasten öldürme ve çeşitli suçlardan 24 adet, Umut A.'nın ise bir adet kasten öldürme ve çeşitli suçlardan 14 adet aranmasının olduğu tespit edilirken şahısların önceki aylarda da Esenyurt'ta birçok motosiklet hırsızlığı yaptığı öğrenildi. Şüpheliler, Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Osmangazi Polis Merkezi'ne teslim edildi. Şahısların motosikletleri çaldığı anlar ise güvenlik kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.