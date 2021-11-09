Vahap Seçer'den basına sansür

Mersin Büyükşehir Belediyesinin Kasım ayı 1. Meclis toplantısında gündem dışı konuşmalarda söz alan Akdeniz Belediye Başkanı'nın konuşmasını görüntüleyen basın mensuplarına Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer müdahale etti. Seçer'in sansürüne Cumhur ittifakı üeyelerinden tepki geldi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı 1. Meclis toplantısı gergin başladı. Gündem dışı konuşmalarda söz alan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın konuşma yaptığı sırada basın mensuplarının görüntü alma çabası CHP'li Başkan Vahap Seçer'in sansürüne takıldı.

Hemen her fırsatta basına karşı uygulanan sansür ve baskıların son bulması gerektiğine dikkat çeken CHP'li Seçer'e Cumhur İttifakı üyeleri de tepki gösterdi. Basın mensuplarının meclis dışına alınması talimatını veren CHP'li Seçer, oturuma 5 dakika ara verdi.