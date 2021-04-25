Vahşice öldürülen yaşlı adamın para için cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 85 yaşındaki vatandaşı evinde ellerini bantlayarak öldüren 6 kişi adliyeye sevk edildi. Şahısların yaşlı adamı, evinde bulunan paralarını çaldıktan sonra öldürdükleri ortaya çıktı.

Olay, 16 Nisan tarihinde Kartepe Rahmiye Mahallesi Hamamlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamam Sokak'taki evinde tek başına yaşayan 85 yaşındaki Halil İbrahim Topal'ın oğlu Şaban Topal, hayvanları beslemek için babasının evine gitti. Evin kapısını açınca babası Halil İbrahim Topal'ı elleri bantla bağlı ve kanlar içinde yerde gören oğlu, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede karın bölgesinden silahla vurulan Topal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan otopsi incelemelerinin ardından, Topal Kartepe ilçesinde toprağa verildi.

3 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde Halil İbrahim Topal'ı öldüren şahısların N.S. (57), Ö.M. (35), İ.A. (35), B.Y. (28), A.M.T. (60) ve M.B.(53) olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından şahısların yakalanması için Kocaeli merkezli İstanbul ve Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

YAŞLI ADAMI PARA İÇİN ÖLDÜRDÜKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Yakalanan şüphelilerin getirildikleri Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğünde verdikleri ifadelerinde, Halil İbrahim Topal'ın evinde çok miktarda para olduğunu öğrendiklerini ve bunun üzerine buluşarak olay günü akşam saatlerinde Topal'ın evine gittiklerini söyledikleri öğrenildi. Şahısların girdikleri evde Topal'ın ellerini bantla bağladıklarını ve evde buldukları az miktarda parayı aldıktan sonra Topal'ı öldürdükleri öğrenildi.

YAKALANMAMAK İÇİN BAĞ EVİNDE SAKLANMIŞLAR

Yaşanan olayın ardından Kartepe ilçesinde bulunan bir bağ evinde bir süre saklandıktan sonra normal yaşamlarına devam ettikleri belirtildi. Şahısların emniyette yapılan işlemlerinde ise farklı suçlardan birçok suç kayıtlarının olduğu belirlendi.

KORONA VİRÜSE YAKALANAN ŞAHIS ÖZEL KIYAFETLE ADLİYEYE GÖTÜRÜLDÜ

Şahıslar emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Adliyeye sevkleri sırasında şahıslar, basın mensuplarının "Halil İbrahim Topal'ı neden öldürdünüz" sorusunu yanıtsız bıraktı. Gözaltına alındıkları sırada yapılan PSR test sonucu pozitif çıkan İ.A. isimli şüpheli ise adliyeye koruyucu kıyafet ile götürüldü.