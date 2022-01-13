Vali amcasıyla gezdi, dünyalar onun oldu | Video

Balıkesir’de doğuştan polinöropati (el ve ayakları etkileyen sendrom) rahatsızlığı bulunan Tuğberk Özkaya’nın makam aracına binme hayali Vali Hasan Şıldak sayesinde gerçeğe dönüştü. Vali amcasının makam aracına binen minik Tuğberk, caddelerde gezip, kendisini görenleri selamladı.

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, kaslarındaki sinir zedelenmesi nedeniyle doğuştan el ve ayakları tutmayan 8 yaşındaki Tuğberk Özkaya'nın evde çizdiği en büyük hayaline kayıtsız kalmadı. Özkaya Ailesi'nin evine yaptığı ziyarette Tuğberk'in çizdiği makam aracına binip, gezdiği resmi gören Vali Şıldak bu hayalin gerçeğe dönüşmesi için Özkaya ailesini valiliğe davet etti.

EN BÜYÜK HAYALİYDİ

Annesi Tuğba Özkaya ile birlikte Vali Hasan Şıldak'ı makamında ziyaret eden minik Tuğberk, en büyük hayalinin makam aracının çakarlarını yakıp, caddelerde gezmek olduğunu söyleyerek bu anın gerçeğe dönüşmesini sağlayan Vali amcasına teşekkür etti.

MAKAM ARACINA BİNİP GEZDİLER

Minik Tuğberk'in eğitimi ve günlük yaşantısı hakkında annesinden bilgiler alan Vali Şıldak, "Sevgili Tuğberk hayalindeki resmi çizerek beni oldukça duygulandırdı. Biz de birlikte hayalini gerçekleştirilelim istedik. Küçük bir yüreği mutlu etmenin tarifi imkansız" dedi.

Daha sonra annesinin kucağında Vali Şıldak'ın makam aracına binen minik Tuğberk, caddelerde vatandaşları selamladı.