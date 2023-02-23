Vali heyelan bölgesinde açıklama yaparken 2. kez heyelan meydan geldi | Video
Artvin-Erzurum karayolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölgede inceleme yapan Artvin Valisi Yılmaz Doruk'un açıklama yaptığı sırada 2. kez heyelan meydana geldi. Kameraların kayıtta olduğu anda yaşanan olayda Vali Doruk soğukkanlılığını koruyarak, “Heyelanı canlı bir kez daha yaşamış olduk” dedi.
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