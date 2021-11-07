Vali Yerlikaya'dan sis paylaşımı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Adana’da iş makinesi operatörü vurularak öldürüldü 07.11.2021 | 16:48
04:43
Otomobilin içindeki zulayı narkotik köpeği buldu | Video 07.11.2021 | 16:46
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04:43
Jandarma zeytin hırsızlıklarına karşı tarlalarda devriyeye çıkıyor 07.11.2021 | 16:42
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Silahlı market soyguncusu yakalandı | Video 07.11.2021 | 15:52
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Sahipsiz eşek, 5 gündür can çekişiyor | Video 07.11.2021 | 15:09
06:31
Sarıyer'de minibüs kazası: 1 ölü 7 yaralı! 07.11.2021 | 14:18
01:07
Şişli'de mağaza kabininde turistin çantasını çalan 2 şüpheli yakalandı 07.11.2021 | 14:13
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Arsa tartışmasında öldürülen kişinin cenazesi morgdan alındı 07.11.2021 | 13:52
01:16
Durdurulan araçtan koli koli uyuşturucu çıktı! 07.11.2021 | 13:40
01:48
Köpek dolandırıcılığına 10 yıl hapis istemi | Video 07.11.2021 | 12:41
02:51
Sokağı ikiye bölen türbe görenleri şaşırtıyor | Video 07.11.2021 | 12:41
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Kazazedeyi hastaneye götüren ambulans kaza yaptı: 1 ölü, 4 yaralı | Video 07.11.2021 | 13:07
01:49
İran’da kaza yapan tavuk yüklü Türk TIR'ı yağmalandı 07.11.2021 | 12:41
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Şırnak dağları beyaza büründü 07.11.2021 | 12:34
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Alanya polisi'nden itfaiye merdiveniyle tombala baskını 07.11.2021 | 12:16
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Konya'da hırsızlık olayına karışan 3 kişi adliyeye sevk edildi 07.11.2021 | 11:46
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Gören şaştı kaldı, duvarı kırıp kapıyı söktükten sonra çıkarabildiler 07.11.2021 | 11:35
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sisin etkili olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan çekilen görüntüleri ile boğazın yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul deyince aklıma bir masal gelir/ Bir varmış, bir yokmuş..." ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sisin etkili olduğu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün havadan çekilen görüntüleri ile boğazın yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Vali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul deyince aklıma bir masal gelir/ Bir varmış, bir yokmuş..." ifadelerini kullandı.