Valizlerden kilolarca uyuşturucu çıktı
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İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, İstanbul Havalimanı’nda yapılan kontrollerde iki şüphelinin valizinden 6 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.