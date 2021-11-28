Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:58
Valizlerinden esrar çıktı, susma hakkını kullandı | Video 28.11.2021 | 11:32
01:07
Artvin'de park halindeki otomobil, alev alev yandı | Video 28.11.2021 | 11:00
00:39
Şile’de seraya çevrilen evde 94 kök Hint keneviri ele geçirildi | Video 28.11.2021 | 11:22
04:28
Erzincan’da feci kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 24 yaralı | Video 28.11.2021 | 11:13
02:28
05:55
Taksim'de genç kızı felç eden öldüresiye dayak kamerada | Video 28.11.2021 | 10:57
03:11
Esenyurt'ta Çiçek Abbas filmi gerçek oldu | Video 28.11.2021 | 10:57
00:17
Kafede oturan kadının çantasını böyle çaldılar | Video 28.11.2021 | 10:39
04:00
Esenyurt'ta kurnaz hırsızın oyunu! Hem şapkayı hem parayı aldı | Video 28.11.2021 | 10:17
02:34
Fren yerine gaza bastı; kaldırımdaki kişi ölümden döndü | Video 28.11.2021 | 10:19
02:00
Bakırköy'de şüphelilerin hırsızlık anları saniye saniye görüntülendi | Video 28.11.2021 | 10:20
04:35
Göç edemeyen leylekler 'düşkün leylekler evi'nde misafir ediliyor | Video 28.11.2021 | 10:21
00:32
Erzincan'da otobüs kazası! Çok sayıda yaralı var | Video 28.11.2021 | 10:31
00:39
02:35
Adana’da hava destekli huzur uygulaması: 21 kişi yakalandı | Video 28.11.2021 | 08:50
01:01
02:44
Bayrampaşa’da pet shopta yangın! Çok sayıda hayvan telef oldu | Video 28.11.2021 | 08:34
02:28
Konya'da polisten “şok” uygulama | Video 28.11.2021 | 08:34
00:12
Şehir Hatları vapurunda Harfane müziği coşkusu 27.11.2021 | 17:21
Adana'da, polisin kontrol noktasında şüphe üzerine durduğu otomobilde, valizlerin içine gizlenen 3 kilo 950 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan ve susma hakkını kullanan sürücü Sadullah A. (44), tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) yolunda kontrol noktası kuruldu. Şüphe üzerine otomobili durduran ekipler, dedektör köpeklerle yaptıkları aramada, aracın bagajındaki valizlerin içine gizlenen 3 kilo 950 gram esrar ele geçirdi. Otomobil sürücüsü Sadullah A., gözaltına alındı. Susma hakkını kullanan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sadullah A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.