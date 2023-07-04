Video Yaşam Van Gölü'nde dolunay mest etti | Video
Van Gölü'nde dolunay mest etti | Video

Van Gölü'nde dolunay mest etti | Video

04.07.2023 | 08:24

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Van Gölü üzerinde yükselen dolunay izleyenleri mest etti.

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İlk çıkış anında kızıl renklere bürünen dolunay, Van Gölü üzerinde yükseldikçe oluşturduğu yansımayla oluşan yakamoz hayran bıraktı. İlçenin öğretmen evi sahilinde bulunan iskeleye inen vatandaşlar da göl üzerinde yükselen dolunayın oluşturduğu görsel şöleni hem izledi hem de cep telefonları ile kayıt altına alındı.

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