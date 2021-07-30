Van Gölü'nde seyrine doyumsuz gün batımı | Video
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Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde yaşanan gün batımı, seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.
Gün batımının en güzel izlendiği yerlerden olan Van Gölü sahillerinde, güneş kente her veda ettiğinde ortaya doyumsuz manzaralar çıkıyor. Türkiye'nin en büyük, sodalı özelliği ile de dünyanın en büyük gölü olan Van Gölü'nde özellikle yaz aylarında oluşan gün batımı, hayran bırakıyor. 3 bin 713 kilometrekarelik yüzölçümü ve 1646 metrelik rakımı ile bölgeyi cazibe merkezi haline getiren Van Gölü üzerinde, akşam saatlerinde güneşin ufuk noktasına yaklaşması ile oluşan kızıllık göz alıcı bir renge bürünüyor.