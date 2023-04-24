Video Yaşam Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyalitlerin tamamı ortaya çıktı | Video
Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyalitlerin tamamı ortaya çıktı | Video

Van Gölü'nde sular çekilince mikrobiyalitlerin tamamı ortaya çıktı | Video

24.04.2023 | 09:53

Van Gölü'nün bazı kıyı bölgelerinde suların çekilmesi, gölün derinliklerinde yer alan mikrobiyalitlerin tamamı ortaya çıktı.

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3 bin 710 kilometrekarelik yüzey alanlıyla dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle su kaybı devam ediyor. Göldeki su kaybının yaşanması, suyun dibindeki mikrobiyalitlerin ortaya çıkmasına neden oldu. Göl tabanından çıkan tatlı sulardaki kalsiyum ile göl suyundaki karbonatın birleşmesiyle çökelme oluyor. Ve bu çökelmede siyanovakteler faaliyete başlayarak mikrobiyalit dediğimiz organosedimenter yapıları meydana getiriyorlar. Van Gölü'ndeki bu yapılar dünyanın en büyük miktobiyalitlerini oluşturuyor.

Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan, "Gen yıl fotoğraf çekmek için suya girmek zorunda kaldık. bu sene maalesef abartı olmasa 1.5 metre su çekildi. su çeklince miktobiyalitlerin tamamı gün yüzüne çıktı. benim boyum 1.80 mikrobiyatitlerde 1.60 santim var" dedi.

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