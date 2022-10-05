Video Yaşam Van Gölü’nde tehlike çanları çalıyor | Video
Van Gölü’nde tehlike çanları çalıyor | Video

Van Gölü’nde tehlike çanları çalıyor | Video

05.10.2022 | 01:36

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Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünün Van Gölü sahilinde su metrelerce çekilirken, ortaya çıkan yeni adacıklar ise tehlikeyi gözler önüne seriyor.

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Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edilen Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle sular çekilince, yeni küçük adacıklar gün yüzüne çıktı. Suyun sığ olduğu noktalarda çekilmenin ciddi boyutlara ulaştığı Tatvan ilçesinde tehlike çanları çalmaya başladı. Göl kıyısında metrelerce çekilme yaşanırken, yerleşim yerlerine yakın alanlarda küçük adacıkların gün yüzüne çıkması tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor.

Van Gölü suyunun çekilmesinin nedenlerinden biri olarak tarımda düzensiz sulama olduğunu söyleyen Fotoğraf Sanatçısı Enes Tarlan, "Sarıkum köyü sahilindeyiz. Çok acı bir durum. Suyun çekilmesiyle mikrobiyolitler ortaya çıktı. Doğal mirasımıza sahip çıkamıyoruz. Elimizden geldiğince biz de kıyı temizliğini yapmaya çalışıyoruz. Tüm vatandaşlarımız da duyarlı olsun. Van Gölü gördüğünüz gibi bayağı çekilmiş, bizler de şaşkınlıklar içerisinde izliyoruz. Yani umut ediyoruz ki bu kış iyi bir yağış alır. En azından Van Gölü'nü doldurmuş olur. Tek ümit ettiğimiz nokta budur. Umarım bizler için daha iyi olur. Gelecek nesillere de güzel bir Van Gölü bırakmış oluruz. Gölün çekilmesindeki bir sebep ise küresel ısınmadan kaynaklı ve çevre köylerde kullanılan tarım sularından dolayı da olabilir. Sondajlardan dolayı suyun çekilme oranı çok yüksek. Umut ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda Van Gölü eski haline dönmüş olur" diye konuştu.

Uzun bir zamandan sonra Van Gölü'ndeki suların bu kadar çok çekildiğine şahit olduklarını belirten Araştırmacı-Yazar Mert Atal ise "Türkiye'nin nadide güzelliklerinden Van Gölü binlerce yıllık bir geçmişe sahip. Ama uzun bir zamandan sonra suyun bu kadar çekildiğine şahit olduk. Bu bizim için üzücü bir durum. Çünkü Van Gölü'nün büyük bir ekolojik yapısı var. Bu ekosistemin gittikçe kaybetmesi hem ülkemiz açısından hem bizim açımızdan üzücü bir durumdur. Van Gölü, bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle sit alanına çevrilip koruma altına alındı. Yakın zamanlarda da NASA'dan çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Böyle bir doğal güzelliğin yok olması yöre halkıyla birlikte bütün ülkeyi aynı zamanda üzüyor. Hem doğal güzellik açısından hem turistik bir mekan olma açısından büyük bir öneme sahiptir. Van Gölü'nün korunması yönünde adımların atılmasını ivedilikle bekliyoruz" dedi.

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