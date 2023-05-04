Video Yaşam Van Gölü’ndeki çekilmeler ciddi boyuta ulaştı | Video
Van Gölü’ndeki çekilmeler ciddi boyuta ulaştı | Video

Van Gölü’ndeki çekilmeler ciddi boyuta ulaştı | Video

04.05.2023 | 13:39

Van Gölü’nde küresel iklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık tehlikeli boyuta ulaşırken, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise bu kuraklığın bir süre daha devam edeceğini söyledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edilen Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suyun ciddi oranda çekilmesi, kuraklık tehlikesinin boyutunu gözler önüne seriyor. Açıklamalarda bulunan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, tarım arazilerinde kullanılan suyun israf edilmeden kullanılması halinde Van Gölü'nün eski halini alabileceğini söyledi. Elmastaş, "Bu kuraklaşma yağışların ve mevsimsel değişimler ya da döngüler tamamen insanların elinde olan döngüler değil. Ama insanların doğrudan ya da dolaylı etkileri olabiliyor. Kuraklaşmada su seviyelerinin düşmesinde, alçalmasında ya da kirlenmesinde burada yapılması gerekenler var. Van Gölü Havzası bir kuraklaşma dönemine girmiş bölgedir. Burada yapılması gereken bu ekolojik dengenin bozulmaması adına sulamada kullanılan suların tasarruflu olarak kullanılması, daha fazla ihtiyaç dışındaki su kaynaklarının mutlaka göle akıtılmasının sağlanmasıdır. Yani israf edilmeden kullanılırsa bir nebze de olsa bir miktar daha fazla göl çevredeki kaynak sularıyla beslenmiş olacak. Bu havzadaki insanların tarım yaparken dikkat edilmesi gereken en önemli husus bu. Havzada özellikle Van Gölü'nün kuzeyinde, kuzeybatısında çok ciddi bir tarım alanı var ve son yıllarda sulamalı tarıma geçilmiş durumda. Bazı ilçelerden mesela sadece Ahlat'ta binlerce yeraltı suyu kuyusu açıldı ve burada yeraltı suyu kullanılıyor. Yeraltı suyu kullanılınca da yeraltı suyundaki seviye alçalmaya başladı. Plansız bir şekilde kullandığınızda bu kaçınılmaz oluyor. Onun için belki bir planlamanın yapılması gereğinden fazla suyun çekilmemesi ve yeraltı suyunun eski seviyesinde gölü besleyen kaynakların tekrar devreye girmesi mümkün olacaktır" ifadelerini kullandı.

Tarımda damlama sistemi ile suyun daha az tüketileceğini söyleyen Rektör Elmastaş, "Tarımda kullanılan suyun daha az tüketilmesi, özellikle damlama sistemi gibi daha az suyun kullanılarak da tasarrufun yapılması gerekiyor. Burada normal klasik yöntemlerle sulama yapıldığı için de yani ürüne vermeniz gereken suyun daha fazlasını vermiş oluyorsunuz. Bunu verdiğinizde önemli bir kısmı buharlaşıyor ve artık gölü besleyen kaynak olmaktan çıkıyor. Bu anlamda mutlaka çiftçilerin buna dikkat etmesi gerekiyor. Gerekirse burada bir bir acil eylem planı oluşturularak ilgili kurumların, kuruluşların bu hususta gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" diye konuştu.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Şırnak’ta bulunan petrol rezervi vatandaşları umutlandırdı | Video 01:47
Şırnak'ta bulunan petrol rezervi vatandaşları umutlandırdı | Video 04.05.2023 | 15:13
TOGG ve Devrim otomobili, yerli-yabancı öğrencilerden büyük ilgi gördü | Video 02:21
TOGG ve Devrim otomobili, yerli-yabancı öğrencilerden büyük ilgi gördü | Video 04.05.2023 | 14:32
TCG Nusret Müze Gemisi Üsküdar’da ziyarete açıldı | Video 03:32
TCG Nusret Müze Gemisi Üsküdar’da ziyarete açıldı | Video 04.05.2023 | 13:39
Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu hem ağladı, hem ağlattı | Video 05:55
Depremde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu hem ağladı, hem ağlattı | Video 04.05.2023 | 13:39
Van Gölü’ndeki çekilmeler ciddi boyuta ulaştı | Video 07:35
Van Gölü’ndeki çekilmeler ciddi boyuta ulaştı | Video 04.05.2023 | 13:39
Metrobüste kör eden maske uyarısı davasında karar açıklandı | Video 05:30
Metrobüste kör eden maske uyarısı davasında karar açıklandı | Video 04.05.2023 | 12:49
İşçilerin çalıştığı binada tente çöktü | Video 01:15
İşçilerin çalıştığı binada tente çöktü | Video 04.05.2023 | 12:49
Aksaray’da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 00:33
Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 04.05.2023 | 13:08
Arnavutköy’de oğlunu öldüren baba yakalandı | Video 01:58
Arnavutköy'de oğlunu öldüren baba yakalandı | Video 04.05.2023 | 13:06
Açılışı gerçekleştirilen Zigana Tünelini kullanan vatandaşlar Dağın çilesi bitti dedi | Video 06:14
Açılışı gerçekleştirilen Zigana Tünelini kullanan vatandaşlar "Dağın çilesi bitti" dedi | Video 04.05.2023 | 12:49
Motosiklete tutunup metrelerce yolculuk yaptı, tehlikeli anlar böyle görüntülendi | Video 00:49
Motosiklete tutunup metrelerce yolculuk yaptı, tehlikeli anlar böyle görüntülendi | Video 04.05.2023 | 12:23
Eski kocasını canlı yayında çıldırttı! Kızımla sevgilim birlikte duşa girdi | Video 03:39
Eski kocasını canlı yayında çıldırttı! "Kızımla sevgilim birlikte duşa girdi" | Video 04.05.2023 | 12:10
Yayaya çarpan sürücü olay yerinden firar etti! O anlar kamerada | Video 01:05
Yayaya çarpan sürücü olay yerinden firar etti! O anlar kamerada | Video 04.05.2023 | 12:12
Kayseri’de 260 bin TL’lik oyun konsolu dolandırıcılığına 3 gözaltı | Video 00:38
Kayseri'de 260 bin TL'lik oyun konsolu dolandırıcılığına 3 gözaltı | Video 04.05.2023 | 11:41
Pendik’te sokak ortasında kadını darp etti, tepki gösteren vatandaşları ezmeye çalıştı! O anlar kamerada | Video 02:05
Pendik’te sokak ortasında kadını darp etti, tepki gösteren vatandaşları ezmeye çalıştı! O anlar kamerada | Video 04.05.2023 | 11:40
‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı | Video 01:34
‘Kasten öldürme’ suçundan 15 yıl hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı | Video 04.05.2023 | 11:40
Sultangazi’de işe giderken silahlı saldırıya uğradı; o anlar kamerada | Video 03:01
Sultangazi'de işe giderken silahlı saldırıya uğradı; o anlar kamerada | Video 04.05.2023 | 11:16
Doğal güzelliği ile dikkat çeken Harami yaylası ziyaretçilerini bekliyor | Video 03:21
Doğal güzelliği ile dikkat çeken Harami yaylası ziyaretçilerini bekliyor | Video 04.05.2023 | 11:04
Tıp literatürüne giren kalp profesörüne silahlı saldırı kamerada | Video 03:22
Tıp literatürüne giren kalp profesörüne silahlı saldırı kamerada | Video 04.05.2023 | 11:04
Uyuşturucu baronu bazadan çıktı | Video 01:47
Uyuşturucu baronu bazadan çıktı | Video 04.05.2023 | 11:06

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA