Van-İran sınırında 100 kilo toz esrar ele geçirildi | Video 04.03.2023 | 16:53 Van'ın Başkale ilçesi kırsalında güvenlik güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu 100 kilo 758 gram toz esrar ele geçirildi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde canla başla görev yapan Mehmetçik, terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine de darbe vurmayı sürdürüyor. Van hudut hattında jandarma ile koordineli olarak gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde 100 kilo 758 gram toz esrar ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.