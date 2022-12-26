Van kar yağışıyla beyaza büründü | Video

Van’da gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı kent merkezini ve Edremit ilçesini beyaza bürüdü.

Van'da günlerdir etkisini sürdüren soğuk hava, gece itibariyle yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar beyaza bürünürken, güne karla uyanan vatandaşlar ilk olarak araçlarını temizledi. Kar yağışının bölge için önemli olduğunu dile getiren vatandaşlar, yıl boyunca kentte kuraklığın hakim olduğunu söyledi. Vatandaşlar, kar yağışının başta tarıma ve suları çekilen Van Gölü'ne fayda sağlayacağını kaydetti. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Van ilinin merkez ve kuzey ilçelerinin öğle saatlerine kadar aralıklı hafif kar ve karla karışık yağmurlu olacağı tahmin edildiği, sabah ve gece saatlerinde ise buzlanma ve don olayıyla birlikte yer yer sis ve pus olayının beklendiği bildirildi.