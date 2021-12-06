Van Muradiye'de deprem anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı | Video

Van'ın Tuşba ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem anı, Muradiye ilçesindeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, saat 00.46'da Tuşba ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Deprem çevre ilçelerde de hissedilirken, deprem anı ise Muradiye ilçesinde bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Raflardaki eşyaların yere düşme görüntüleri, depremin şiddetini gözler önüne serdi.