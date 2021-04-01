Van-Yüksekova karayolunda heyelan | Video
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Van-Yüksekova karayoluna heyelan düşmesi sonucu ulaşıma kapandı.
Alınan bilgilere göre, sabah saatlerinde Van-Yüksekova karayolunun Yeni Köprü mevkiinde heyelan meydana geldi. Tonlarca ağırlıktaki kaya ve toprağın inmesi sonucu yol kapandı. Can ve mal kaybı yaşanmazken, ekipler kapanan karayolunun açılması için çalışma başlattı.