Van'a mayıs ayında lapa lapa kar yağdı | Video
Van'ın Bahçesaray ilçesinde gece lapa lapa kar yağdı.
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