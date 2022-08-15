Video Yaşam Van’da 2 organizatör tutuklandı | Video
Van’da 2 organizatör tutuklandı | Video

Van’da 2 organizatör tutuklandı | Video

15.08.2022 | 09:14

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Van’da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 2 organizatör tutuklandı.

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Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 8-14 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda 7 organizatör hakkında adli işlem başlatılmış, 2 organizatör tutuklanmıştır" denildi.

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